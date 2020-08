France Football: Ronaldo è infelice e vorrebbe cambiare aria, PSG in agguato

Cristiano Ronaldo questa stagione si è dovuto arrendere al regno di Ciro Immobile. Il centravanti della Lazio con i suoi 36 goal si è aggiudicato il titolo di capocannoniere della Serie A eguagliando il record di Gonzalo Higuaín al Napoli. Il portoghese si è fermato a quota 31 goal e ha visto anche il suo compagno di squadra e reparto, Paulo Dybala, vincere il premio di miglior giocatore dell’anno.

Secondo quanto riportato dal giornale francese France Football, Ronaldo non avrebbe digerito bene sia la sconfitta nella classifica cannonieri che il mancato premio come miglior giocatore e starebbe iniziando a riflettere sul suo futuro.

Ovviamente, allo stato attuale delle cose, nel punto di mira c’è la Champions League. C’è un ottavo di finale da giocare venerdì contro il Lione per rimontare l’1 a 0 subìto in Francia e cercare di aiutare i bianconeri alla scalata verso la Champions League che manca dal 1996.

Il suo stato d’animo però sembra abbastanza chiaro per la stampa francese. È stato definito infelice. Dopo due stagioni in bianconero (entrambe scudettate) il portoghese, conscio della sua avanzata età, potrebbe decidere di fare un’ultima avventura in un altro campionato tra quelli che gli mancano come la Ligue 1 e cambiare aria.

Il club numero uno è ovviamente il PSG in cui formerebbe un tridente da Playstation con Mbappé e Neymar. L’eventuale vittoria della Ligue 1 gli permetterebbe di vantare i titoli dei principali campionati europei avendo già vinto la Serie A, la Liga Española e la Premier League. L’esito della Champions League di quest’anno potrebbe non influire nella sua scelta, ma dalla Francia non hanno dubbi: CR7 vuole cambiare aria.