Francesca Alotta: il cancro, la nuova battaglia della cantante

In molti sognano di diventare cantanti famosi, ma non tutti hanno la passione di Francesca Alotta. Nonostante alcune relazioni difficili, il suo amore per l’arte melodica invece non è mai sparito. Oggi una nuova battaglia si prospetta per la cantante, un cancro.

L’ENNESIMA LOTTA – Lo rivela il giorno 21 febbraio, presso lo show di Caterina Balivo. Ecco cosa dichiara. «Questa è l’ennesima battaglia. Però per assurdo quando rischi la vita capisci quanto è preziosa. Le mie amiche staranno insieme a me in questi mesi mentre farò la radioterapia.»

AMORI PASSATI – Seppur si tratti di una faticosa impresa, affrontare eventi tragici è già capitato a Francesca Alotta, forse più del dovuto. Una delle sue prime relazione la portò a sposarsi per quanto era solida. Non solo, anche fare un figlio, ma l’esito non è stato quello previsto. In effetti la cantante non solo è stata tradita dal marito mentre era in maternità, ma ha anche dovuto abortire. Un colpo durissimo che intaccò un altro suo sogno nel cassetto, diventare madre. «È stato complicato perché io sono nata mamma, con l’istinto materno.» Seguirono un ladro che le svuotò il conto in banca e uno stalker, ulteriori copi per la cantante.

Da notare che ci sono stati anche momenti di pura gioia, come quando vinse Sanremo nel 1992 affiancata da Aleandro Baldi. Un’ulteriore prova della sua determinazione e amore per la musica, ricompensato eccelsamente.