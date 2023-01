Nelle ultime ore sia Francesca Barra che il marito Claudio Santamaria si sono sfogati sui social, scagliandosi duramente contro gli hater. La coppia, infatti, è stata recentemente presa di mira dai cosiddetti leoni da tastiera.

“Li trascinerò in tribunale” – Un anno dopo il matrimonio, avvenuto nel 2018, Francesca e Claudio hanno attraversato un difficile e doloroso periodo. La nota giornalista ha subito un aborto, di cui sia lei che il marito non si sono mai tirati indietro nel raccontare attraverso interviste e trasmissioni.

A distanza di anni dall’aborto spontaneo e dalla nascita di Atena, la primogenita, la questione è nuovamente tornata a galla. A dar il via al tutto sono stati i vocali privati di Roberta Bruzzone che Santamaria ha deciso di rendere pubblici. La criminologa ha messo in dubbio la veridicità dell’aborto, arrivando ad accusare la coppia di aver inventato tutto per visibilità.

C’è chi ha iniziato ad appoggiare la teoria della Bruzzone, arrivando a lasciare dei commenti agghiaccianti. Un utente ha così scritto alla giornalista: “Chi può provare che quello che dice sulla Barra non sia vero? Secondo me se una criminologa di successo come la Bruzzone ha fatto questa esternazione probabilmente è perché sa qualcosa”.

Davanti a questo messaggio, Francesca Barra non si è tirata indietro. Furiosa, la giornalista ha così replicato: “Fosse l’ultima cosa che faccio, tutti questi fake. Uno ad uno. Li trascinerò in tribunale. ‘Se era veramente incinta lo deve provare’. Quindi io, mio marito, il medico, l’ospedale, avremmo mentito non solo al pubblico ma ai miei bambini a casa, che piangevano con me e per me. Spargere questo male colpendolo me e mio marito è terribile. Persecutorio”.

Francesca Barra ha poi aggiunto: “Chi continua a definirla opinione il fatto che io e Claudio abbiamo mentito su un aborto sa cosa significhi perdere un bambino? Ne ho sentite tante in questi anni, letto screenshot con ricostruzioni terribili. Ho letto schifezze in cui si tiravano in mezzo i miei figli, sono stata perseguitata abbastanza, ma questa diffamazione mi fa vomitare. Perdere un bambino è un’esperienza che non si augura nemmeno al peggior nemico”