Francesca Chillemi, diventa mamma per la seconda volta

Francesca Chillemi è diventata mamma per la seconda volta. Nelle ultime ore, l’attrice italiana ha partorito la figlia, frutto della sua relazione con Eugenio Grimaldi. A diffondere la notizia non è stata la modella, ma l’esperta di gossip Deianira Marzano.

A dir la verità, l’intera gestazione si è svolta in segreto. Le ultime affermazioni dell’ex vincitrice di “Miss Italia” risalgono allo scorso Luglio. In piena estate, il personaggio pubblico ha rivelato di star portando avanti una gravidanza delicata, per cui le è stato prescritto il massimo riposo.

Francesca ha già una figlia, Rania, nata nell’2016 dalla sua relazione con Stefano Rosso. Nemmeno l’imprenditore Grimaldi è diventato papà per la prima volta. L’uomo ha già due figli, nati durante il matrimonio con l’ex moglie, Veronica Resca.

Il compagno della Chillemi è l’executive manager della Grimaldi Group, nota azienda marittima. Nell’2017 gli è stato diagnosticato un tumore che si sviluppa nel sistema linfatico. Nonostante le cure, il linfoma recentemente ha raggiunto il quarto ed ultimo stadio. Non potendo essere operato, Eugenio è stato sottoposto a delle chemioterapie molto forti che, fortunatamente, hanno sortito gli effetti sperati.

L’attrice e l’imprenditore stanno insieme dall’2024. Prima di rendere la loro relazione pubblica, per diversi mesi, si sono frequenti di nascosto, lontani da occhi indiscreti. Deianira Marzano ha reso pubblica la splendida notizia della nascita della piccola. Ma non solo, ha anche rivelato il nome della bambina: Amelia Smeralda. Per ora, tuttavia, non è arrivato nessun annuncio ufficiale da parte dei genitori.