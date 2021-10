Francesca Cipriani, il futuro con Alessandro: “Vogliamo il matrimonio e un bambino”

Tra i protagonisti di questa sesta edizione del GF Vip c’è anche Francesca Cipriani. Con la sua esuberanza e la sua spontaneità, l’ex Pupa non manca di regalare simpatici siparietti all’interno della casa più spiata d’Italia. Nel corso di queste ultime puntate, la gieffina si è spesso trovata al centro dell’attenzione per la sua storia con Alessandro Rossi. Sul fidanzato, la Cipriani si è sempre mostrata sicura del loro amore e del loro futuro.

“Vogliamo il matrimonio e un figlio” – Se all’inizio in molti non credevano a questa love-story, con l’entrata di Alessandro si sono dovuti ricredere. Il GF Vip, infatti, ha dato la possibilità a Francesca di trascorrere qualche giorno con il fidanzato, regalando al pubblico dei momenti romantici.

Sebbene si tratti di una storia fresca, nata da qualche mese, la donna si è mostrata sicura di questo amore. Sia lei che Rossi, infatti, sognano già un futuro insieme: “Vogliamo il matrimonio e il figlio”. Progetti importanti, che sembra siano già iniziati.

Da quanto confessato da Francesca, in privato Alessandro le avrebbe già fatto la proposta di matrimonio. Dal canto suo, l’ex Pupa ha ammesso di essere all’antica: “La proposta ufficiale va fatta e deve farla per bene. Sono all’antica”.

E se il desiderio della gieffina si realizzasse proprio durante la sua avventura all’interno del GF Vip? Dopotutto, nel corso delle passate edizioni, sia Vip che Nip, non sono mancati gli inaspettati momenti romantici e le proposte di matrimonio in diretta nazionale. E se Alessandro sembrava avesse l’intenzione di fare il grande passo, quando in una delle ultime puntate si è inginocchiato davanti a Francesca Cipriani, il ragazzo ha anche ammesso che: “Ci voleva tranquillità. In 100 secondi non era proprio romantica”.