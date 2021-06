Francesca Cipriani, la sua candidatura al GF Vip: “Il primo amore non si scorda mai”

Già concorrente di una passata edizione del GF, Francesca Cipriani sembra non abbia mai dimenticato la sua prima volta in un reality show. In una recente intervista radiofonica, la showgirl ha infatti parlato di questa sua avventura, arrivando a candidarsi per la prossima edizione Vip.

“Il primo amore non si scorda mai” – Nelle ultime settimane sono iniziati a circolare i primi nomi dei possibili nuovi concorrenti del GF Vip. Sebbene ancora non ci sia nulla di certo, c’è chi ha voluto candidarsi pubblicamente.

Ospite a RTL 102.5 News, la Cipriani ha parlato ai microfoni di Francesco Fredella. Lanciata nel mondo dello spettacolo proprio grazie alla sua partecipazione al GF nel 2006, di questa esperienza la ragazza afferma: “Il primo amore non si scorda mai”.

A Fredella che le ha chiesto se le piacere varcare per la seconda volta la nota e chiacchierata porta rossa, la showgirl ha ammesso: “A me farebbe molto piacere”.

Davanti alla risposta più che positiva della ragazza di rifare l’esperienza del reality, il conduttore ha chiesto: “Se dovessi andarci, la mia curiosità è cosa direbbe il tuo fidanzato Alessandro?”. A questa curiosità ha risposto direttamente il fidanzato della Cipriani, ironizzando sulla possibilità di vedere la compagna in TV: “Mi toccherà mangiare davanti al televisore”.