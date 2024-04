Francesca De André, l’ex fidanzato condannato a tre anni di carcere per violenza

La recente condanna di Giorgio Tambellini a 3 anni e 3 mesi di reclusione per maltrattamenti e lesioni nei confronti di Francesca De André riporta alla luce un tragico episodio accaduto nel 2022. In quell’anno, Francesca De André finì in ospedale a causa degli abusi subiti dal suo allora fidanzato, Giorgio Tambellini, che aveva quasi causato la sua morte.

La sentenza

A rendere pubblica la condanna dell’ex fidanzato è stato il quotidiano toscano Il Tirreno. Si legge:

“Il pm Paola Rizzo aveva chiesto una condanna a 4 anni. La giovane donna il 21 aprile 2022 finì al pronto soccorso del San Luca per le lesioni e le ecchimosi al volto e alla testa giudicate guaribili in 21 giorni e presentò una denuncia ai carabinieri in cui accusava l’allora fidanzato con la procura che dispose il divieto di avvicinamento.

De André aveva depositato al giudice una relazione in cui ci sono anche referti medici in varie epoche provenienti dal pronto soccorso di ospedali milanesi in un periodo compreso tra il 2020 e il 2021 antecedente all’episodio di Capannori”.

Francesca De André, raggiunta dalla stessa redazione, ha commentato così la pena data dal giudice all’ex Giorgio: “È una condanna troppo bassa”.