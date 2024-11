Francesca De Andrè, pesanti accuse sul padre: “Si è fatto una risata parlando della mia salute a rischio grave”

Protagonista del Grande Fratello Vip, Francesca De André è nuovamente tornata a far parlare di sé. A destare parecchio scalpore sono state le pesanti accuse che l’ex gieffina ha mosso nei confronti di Cristiano De André, suo padre e figlio di Fabrizio De André.

“Si è fatto una risata parlando della mia salute a rischio grave” – L’ex protagonista del GF Vip non ha mai fatto mistero del turbolento rapporto con il padre. Solo pochi giorni fa, inoltre, la donna aveva parlato non solo dei loro rapporti personali, ma aveva parlato del padre anche in ambito lavorativo:

“Continua a riarrangiare i brani di un morto per monetizzare, ha sempre lasciato che le sue miserie prendessero il sopravvento”.

A riprendere queste parole è stata Caterina Balivo durante la puntata di La volta buona, dov’era ospite proprio l’ex volto del GF Vip. Riguardo a quanto affermato sul padre dal punto di vista artistico, Francesca ha voluto specificare:

“Io ho gratificato mio padre a livello artistico dicendo che lui ha grandi capacità come musicista e avrebbe dovuto coltivare più il suo invece che lasciarlo da parte dedicandosi eccessivamente a riportare quelle che erano le canzoni di suo padre e non sue e ogni tot viene fuori con queste tournée”.

La donna ha ammesso di non parlare da anni con il papà, rivelando che quest’ultimo non si sarebbe interessato nemmeno sui suoi problemi di salute:

“Mio fratello non parla più con mio padre perché lui non si è interessato nemmeno quando sono stata in ospedale per le masse tumorali, con la rimozione delle tube. Lui si affida a un sacco di cliniche private mentre di me non si è interessato minimamente, come non si interessa da nessun punto di vista e anzi so che si è fatto una risata parlando della mia salute a rischio grave. Purtroppo non riesco ad avere un atteggiamento amorevole nei confronti di questo uomo che faccio fatica a chiamare padre”.