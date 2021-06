Francesca De Andrè, torna il sereno con il fidanzato: la decisione di Giorgio

Solo qualche settimana fa Francesca De Andrè aveva ammesso di star attraversando un periodo di crisi con il fidanzato, Giorgio Tambellini. In una recente intervista, l’ex gieffina è tornata nuovamente a parlare della sua love-story, dando una buona notizia.

IL GESTO DEL FIDANZATO – Intervistata dalla rivista Nuovo, Francesca ha annunciato che tra lei e Giorgio è nuovamente tornato il sereno. Stando a quanto rivelato, quindi, i due sono riusciti a superare l’ennesimo scossone del loro rapporto.

Nonostante i tanti alti e bassi, niente è mai riuscito a scalfire l’amore tra i due. La figlia di Cristiano ha voluto rivelare anche una cosa riguardante la sua storia con Tambellini e la crisi superata. Stando a quanto annunciato, infatti, Giorgio avrebbe compiuto un sacrificio d’amore: ha chiuso il suo account Instagram.

Perché questa scelta? A spiegare il gesto dell’uomo è stata Francesca: “Ci siamo resi conto che, se vogliamo avere una vita amorosa stabile con il lavoro che faccio io, è giusto proteggerla in modo da evitare problemi. Ed è anche per questo motivo che non ci siamo più fatti vedere tanto anche sotto il profilo mediatico: cerchiamo di tutelare la nostra vita privata. Così viviamo meglio”.

La nipote di Fabrizio De Andrè non ha parlato solo della sua vita amorosa. Anche in campo lavorativo, per Francesca le cose stanno andando a gonfie vele. Ha da poco fatto il suo debutto nel mondo discografico con il suo singolo Champs-Elysees, brano in cui l’ex concorrente del GF canta in francese.

In questo passo importante nella vita della ragazza, non manca il sostegno del fidanzato. Da quanto rivelato anche da Francesco, Giorgio è pronto ad accompagnarla nel tour che la vedrà esibirsi sia in Italia che all’estero, ossia in Francia, Canada, Cina e Repubblica Ceca.