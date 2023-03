Francesca Del Taglia, dopo la rottura con Eugenio Colombo: “Mi sto facendo aiutare da uno psicologo”

Sempre molto attiva sui social, Francesca Del Taglia ha deciso di aprirsi con i follower. Nonostante la sua nuova storia d’amore con Federico Fiorentino, l’ex volto di Uomini e Donne sta ancora cercando di superare del tutto quanto accaduto con il suo ex.

“Mi sto facendo aiutare da uno psicologo” – Aprendo l’apposito box nelle sue storie di Instagram, Francesca ha dato così la possibilità ai suoi fan di farle qualche domanda. Ovviamente, non sono mancate le curiosità sulla sua vita privata e sulla sua attuale storia d’amore.

Stando a quanto raccontato dall’ex corteggiatrice, non si sente ancora pronta alle presentazioni ufficiali con il suo nuovo fidanzato. La donna, infatti, non ha ancora presentato Federico né a Brando e a Zeno, i figli avuti con Eugenio Colombo, né al suo ex.

Come già anticipato, la Del Taglia ha deciso di intraprendere un percorso con uno psicologo. Nonostante abbia ritrovato l’amore e ora sia felicemente fidanzata, l’ex volto di UeD ha capito di aver bisogno di aiuto per riprendere del tutto in mano le redini della sua vita.

“Sono cose molto lunghe… soprattutto quando si esce da certi rapporti. Ci vuole tempo. Per questo mi sto facendo aiutare da uno psicologo”, ha così spiegato Francesca Del Taglia. Inoltre, l’ex corteggiatrice ha parlato dei suoi attuali rapporti con l’ex: “Rapporto normale… civile per i bambini, niente di più”.