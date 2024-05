Francesca Del Taglia, la verità su Eugenio Colombo: “Ci abbiamo riprovato, ma…”

Recentemente ospite a Casa Sdl, Francesca Del Taglia ha deciso di raccontarsi. Oltre a rivelare di avere una nuova storia d’amore, l’ex volto di Uomini e Donne ha confessato che con Eugenio Colombo hanno provato di ricostruire la loro relazione, senza, però, riuscirci.

“Ci abbiamo riprovato, ma…” – Dopo nove anni d’amore e due figli, Brando e Zeno, Francesca ed Eugenio hanno messo un punto alla loro storia. Intervistata nel corso dell’ultima puntata di Casa Sdl, l’ex corteggiatrice è tornata a parlare del dj.

La donna ha confessato che lei e il suo ex hanno provato a darsi una possibilità, ma non ha funzionato. Come riportato da IsaeChia, l’ex volto di UeD ha così raccontato:

“La rottura definitiva è stata più da parte sua che ha fatto cose, abbastanza gravi non entro nei dettagli per tutela, ma mi ha fatto capire che non era recuperabile. Quando ci siamo rivisti a Sanremo siamo usciti di nuovo per un periodo breve, non abbiamo mai detto niente per non illudere i figli ma è durata talmente poco questa prova, e quando sono successe determinate cose e ho capito che non c’era trippa per gatti”.

Riguardo gli attuali rapporti con Colombo, Francesca ha ammesso: “Con Eugenio la nostra priorità è sempre stato il bene dei figli, poi in questo anno e mezzo sono successe tante cose, litigi, ma i figli li abbiamo sempre protetti. Avremo sempre un rapporto, saremo sempre il babbo e la mamma va bene così. Viviamo nello stesso paese, cerchiamo di vederci il meno possibile… a parte gli scherzi ci diamo il cambio on i bambini, abbiamo avuto il compleanno di Brando adesso, siamo stati super tranquilli”.

UN NUOVO AMORE – Francesca Del Taglia ha voltato definitivamente pagina, trovando l’amore al fianco di un altro uomo. A rivelarlo è stata proprio l’ex corteggiatrice, parlando della sua attuale frequentazione: “Non sono più single, sto frequentando questa persona, per ora sta andando bene, anche se sta lontano, poi i bambini… ricominciare dopo una storia cosi importante con 2 figli non è facile”.