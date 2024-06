Francesca Del Taglia, sulla rottura con Marco: “Fortunatamente non l’ho presentato ai miei figli”

A distanza di qualche mese dall’ufficializzazione della sua nuova relazione, Francesca Del Taglia ha annunciato la rottura. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, si è lasciata andare a un lungo sfogo dove ha parlato della fine della sua storia con Marco Cusmati.

“Fortunatamente non l’ho presentato ai miei figli” – Dopo la fine della sua lunga storia con Eugenio Colombo e la rottura con Federico Fiorentino, sembrava che la Del Taglia avesse ritrovato l’amore. Da qualche mese, infatti, faceva coppia fissa con Cusmati. Qualcosa, però, ha portato alla rottura con l’imprenditore di Riccione.

Ad annunciare la rottura è stata proprio Francesca, sfogandosi attraverso le sue storie di Instagram. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha ammesso di aver sbagliato, ma di aver preso una saggia decisione. Inoltre, la donna ha rivelato che la relazione con Marco era finita “già da un po’ di tempo”.

Infine, Francesca Del Taglia ha confessato di non aver mai presentato l’oramai ex fidanzato ai suoi figli:

“Fortunatamente non l’ho presentato ai miei figli, assolutamente. Il motivo? Perché non me la sentivo, è stato un sesto senso che mi sentivo ed è stato giusto, meno male. Detto ciò, non chiedetemi più di questa persona perché non fa più parte della mia vita e nel frattempo, come vi ho già detto, sto facendo questo percorso psicologico e ho degli alti e dei bassi, a volte sto bene e altre volte un po’ meno. Ho sempre le mie cose, i miei problemi però insomma si va avanti. Tutto fortifica e niente uccide, per amore non è mai morto nessuno quindi felice così”.