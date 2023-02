Francesca Fagnani è una nota giornalista che ha ricoperto il ruolo di co-conduttrice nella seconda serata del Festival di Sanremo. La donna, da alcuni anni al timone di Belve, ci ha deliziati con un monologo molto emozionante sulle condizioni dei giovani nel carcere minorile di Nisida e sull’importanza dell’istruzione ed educazione. La giornalista è una grande professionista, ma conoscete la sua storia?

Chi è Francesca Fagnani: gli esordi in tv

Classe 1978, la donna è nata a Roma e ha studiato presso l’Università La Sapienza. Durante i suoi studi, la Fagnani aggiunse anche un dottorato di ricerca in Filologia Dantesca e trascorse un anno all’Università di New York. Come ha sempre raccontato, la giornalista entrò in Rai “sistemando cassette”, successivamente esordì in tv come inviata di Annozero, programma di Michele Santoro. “Belve è arrivato dopo 20 anni di lavoro, nessuno me lo ha regalato” ci tiene a precisare.

Come anticipato, la carriera televisiva di Francesca Fagnani è iniziata con Annozero, programma nel quale ricopriva il ruolo di inviata. Successivamente, nel 2018 è stata a capo del programma Il Prezzo, nel quale si parlava di organizzazioni criminali a stampo mafioso seguito da interviste. Non solo, dal 2018 è conduttrice e autrice del programma Belve, sulla Rai, nel quale si svolgono interviste a quattr’occhi con l’ospite. Francesca Fagnani è stata anche opinionista a Quarta Repubblica, Non è L’Arena e ha condotto una puntata de Le Iene con Nicola Savino nel 2021.

L’amore con Enrico Mentana e la scelta di non avere figli

Francesca Fagnani è legata sentimentalmente al giornalista Enrico Mentana ormai da dieci anni. Il loro è un rapporto solido, fatto di fiducia e amore. Il matrimonio? Non è in programma ma la giornalista non lo esclude: “Non è un’esigenza, né un desiderio di realizzazione. Però non lo escludo neppure”.

Un sentimento forte ma mai come quello provato per la madre. Diceva nel 2022: “Ho provato un amore fortissimo per mia madre, quando l’ho persa, sette anni fa è stato uno schiaffo, per tanto tempo ho provato una sorta di buco. Quello che ho provato per mia madre è stato un amore sconvolgente, irrecuperabile. Nessuno può preoccuparsi per me e ti può amare come una madre. La forza di carattere e la reattività sono l’eredità che mi ha lasciato mia madre”.

A Fanpage.it, la Fagnani disse che per lei essere definita “antipatica” è solo un complimento, sebbene non ami particolarmente i pregiudizi. In una recente intervista per Il Messaggero ha commentato la sua scelta di non avere figli: “Nessun motivo particolare. A me non è successo, non mi manca e penso che si possa essere felici anche senza figli“. E sul matrimonio: “Me l’hanno chiesto un paio di volte ma mi sono data alla fuga. Non ci credo all’amore per sempre”.