Francesca Fagnani, sulla sua relazione con Enrico Mentana: “Mi ha dovuto corteggiare a lungo”

Recentemente tornata sul piccolo schermo con la nuova edizione di Belve, Francesca Fagnani è un volto anche della cronaca rosa. Dal 2013, infatti, la conduttrice è legata sentimentalmente con Enrico Mentana. A parlare della sua storia d’amore con il direttore di TG La7 è stata proprio Francesca, rivelandone qualche retroscena.

“Mi ha dovuto corteggiare a lungo” – La relazione tra la conduttrice e Mentana è nata grazie a delle amicizie in comune, durante una giornata a Cortina. Nel parlare dell’inizio della loro love-story, la Fagnani ha ammesso che tra lei e il giornalista non c’è stato il colpo di fulmine, ma un lungo corteggiamento da parte di Enrico:

“Ci siamo innamorati come si innamorano tutti. Mi ha dovuto corteggiare molto a lungo, almeno un anno e mezzo. Non sempre c’è il colpo di fulmine, alcune persone ti crescono dentro”.

Per Francesca Fagnani è un periodo roseo non solo nella vita privata, ma anche in quella lavorativa. La prima puntata della nuova edizione di Belve è andata in onda martedì 26 settembre e ha totalizzato 10% di share. Inoltre, la conduttrice ha svelato uno dei suoi ultimi lavori che non riguarda affatto la tv.

La donna, infatti, sta lavorando a un libro-inchiesta che sarà pubblicato a marzo: “Sto scrivendo un libro-inchiesta sulla criminalità organizzata a Roma e nel Lazio, uscirà a marzo. E ho già firmato per scriverne un secondo, sempre più o meno sullo stesso tema”.