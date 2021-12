Francesca Ferragni, mamma per la prima volta: la reazione di Chiara e di tutti i suoi cari

Attualmente positiva al covid insieme a suo marito, Chiara Ferragni ha finalmente ricevuto una bellissima notizia. Francesca, la secondogenita delle sorelle Ferragni, ha voluto annunciare di essere in dolce attesa. La ragazza ha deciso di comunicarlo attraverso i social, ricevendo tantissimi commenti da parte dei fan e dei suoi cari.

L’ANNUNCIO DI FRANCESCA – Nella giornata di ieri, l’imprenditrice digitale ha condiviso una IG Story in cui ha detto con enfasi: “Ragazzi in tutto questo periodo di mer*a siete pronti a una notizia stupenda?”. Successivamente Chiara ha pubblicato l’annuncio che la sorella ha fatto sul suo account social. Sempre riguardo alla bellissima notizia, l’influencer ha canticchiato un pezzo della sigla della serietv che la vede protagonista con la sua famiglia, The Ferragnez: : “E ora allarghiamo la famiglia ancora un po’, tipo yo-yo. Una gioia! Sarò zia per la prima volta”.

Valentina Ferragni ha voluto condividere l’annuncio di Francesca, affermando in inglese: “Zia per la terza volta, sono così felice per voi!”. Il compagno della 29enne, Luca Vezil, dopo aver fatto le congratulazioni alla cognata, ha condiviso uno scatto con Riccardo per poi aggiungere ironicamente: “Daje Cecchino”.

Rispetto agli altri annunci, Fedez ha voluto aggiungerci del suo. Nelle sue IG Stories, il rapper ha condiviso un breve video in cui chiede conferma alla moglie del fatto che la gravidanza di Francesca Ferragni l’avrebbe fatto diventare zio per la prima volta.