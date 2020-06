Francesca Ferragni, sorella di Chiara, viene fotografata a tradimento durante la laurea

Francesca Ferragni, sorella di Chiara, è stata fotografata durante la sua seduta di laurea, forse a tradimento, visto il suo abbigliamento o forse dovremmo dire in dishabillè.

FRANCESCA FERRAGNI SI LAUREA – La sorella di Chiara Ferragni, anch’essa una web influencer con un numero di followers elevato sui social quasi quanto la sorella, si è da poco laureata. E come per tutti in questo periodo la seduta è stata fatta da remoto.

La seduta di laurea, come dicevamo, è stata fatta da casa. E, forse per immortalare quel momento di gioia, le è stata fatta una foto probabilmente a tradimento. Da cosa lo si capisce? In effetti sembra essere in vesti abbastanza casalinghe.

La ragazza, infatti, sopra è vestita bene, indossando un’elegante giacca nera. I capelli sono in ordine ed anche il trucco era perfetto. Peccato solo per il resto. Indossava infatti delle ciabatte casalinghe che tutto il web ha notato! CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO.

Nonostante questo, però, è riusciva a laurearsi da casa con il massimo dei voti in chirurgia orale e dalla foto si intravede tutta la sua felicità e soddisfazione per la fine di un percorso che segnerà sicuramente la sua vita.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ – Nel frattempo Chiara vive la sua vita con suo marito Fedez e il piccolo Leone. I due intrattengono quotidianamente i fan con video, foto e scherzi reciproci. Una delle cose che ha molto divertito gli utenti del web e il fatto che Fedez faccia ingelosire la sua Chiara con il fatto che l’attrice statunitense Jennifer Aniston lo segua sui social.

Chiara si è poi vendicata poichè la Aniston ha cominciato a seguire anche lei sul suo profilo privato di Instagram. La web influencer lo ha annunciato a tutti facendo sorridere i fan e i followers.