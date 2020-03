Francesca Manzini presenta ai follower il suo fidanzato: “Ecco Juan Martin”

Francesca Manzini, nota imitatrice e reduce da Amici Vip e Striscia La Notizia, ha presentato ai follower con un video messaggio il suo fidanzato, Juan Martin Fagiani di origini sudamericane. I due, infatti, hanno messo in scena una simpatica gag, nel tipico stile dell’imitatrice, fingendo che il ragazzo non parli italiano.

JUAN MARTIN, IL FIDANZATO DELLA MANZINI – Di origini sudamericane, capelli al vento, tanti tatuaggi, Juan Martin Fagiani ha rubato il cuore di Francesca Manzini, nota imitatrice italiana.

“Juan Martin è il mio compagno, è argentino, è un artista, gli piace suonare la musica, ne sa quanto Morgan ma non scompare come Bugo. E’ un ex rugbista. Ha tre case vacanza qui in zona Vaticano” ha spiegato l’imitatrice sempre con il sorriso e la simpatia che la contraddistinguono. La donna, però, è sempre stata molto riservata sul suo rapporto, tanto che l’ultima foto con il suo fidanzato è stata pubblicata il 20 gennaio. Per alcune stagioni, Juan Martin ha giocato nella squadra Amatori Rugby Macerata.

LE DICHIARAZIONI PASSATE DELLA MANZINI – In passato Francesca Manzini parlò del suo compagno e in merito disse: “Juan per me è il dono di Dio, è stata una figura molto importante. Mi ha fatto capire quanto è importante vivere il presente, e non vivere il presente con in me il passato, perché così facendo si sta male e non ci si gode la vita. Juan è l’emblema di ciò che si dice la vita. Quindi amarla, viverla e saperla vivere con la totale logicità, razionalità, ed emotività. Noi siamo una coppia perfetta, infatti gli dico: tu sei logico e io sono illogica, emotiva, istintiva, e quindi tu riassetti. È veramente una persona atipica, mai conosciuta una persona come lui”.

LA FORTUNA AD AMICI E STRISCIA LA NOTIZIA – La donna ha partecipato alla prima edizione di Amici Celebrities, condotto da Maria De Filippi, conquistando il cuore di tutti specialmente quello di Platinette. Purtroppo, la Manzini non è arrivata in finale ma ha mostrato un talento eccezionale nel ballo e nel canto, dimostrandosi un’artista completa. Successivamente, ha condotto alcune puntate di Striscia la Notizia con Gerry Scotti, anche in quel caso dimostrandosi all’altezza della situazione.