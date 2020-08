Francesca Michielin live a Cuori Impavidi

In questa estate particolare in cui gli eventi dal vivo hanno avuto vita difficile c’è stata per fortuna l’occasione di avere un pizzico di normalità per gli amanti dei concerti grazie a festival e rassegne estive.

Una di queste è Cuori Impavidi, rassegna estiva di concerti acquatici alle tribune dell’Idroscalo di Milano, organizzata da MI AMI e Circolo Magnolia che ieri sera ha visto esibirsi HÅN e Emma Nolde. Le due artiste hanno cantato alcuni dei loro brani più celebri prima del concerto di Francesca Michielin.

Spazi Sonori è l’estate di Francesca che porta la sua musica e i suoi grandi successi per tutta Italia. Nuovi arrangiamenti ai brani più e meno recenti dell’artista accompagnano il pubblico in una serata tra le hit più conosciute e la versione live di alcune canzoni tratte dal suo ultimo album FEAT (STATO DI NATURA), uscito all’inizio del lockdown.

Francesca sceglie di aprire il concerto con il messaggio forte e chiaro di Comunicare e cerca di ripercorrere in un’ora e trenta la sua carriera musicale esibendosi con brani tratti dall’album di20are come Nessun grado di separazione, 25 Febbraio, l’amore esiste, battito di ciglia e tutto è magnifico che canta dopo che il pubblico le chiede a gran voce di tornare sul palco per un bis.

Da 2640 canta grandi successi come Io non abito al mare, vulcano, due galassie, tropicale e Bolivia mentre sceglie di portare sul palco YO NO TENGO NADA, LEONI, MONOLOCALE, RISERVA NATURALE, CHEYENNE e altri brani tratti da FEAT (STATO DI NATURA).

Nella scaletta c’è spazio anche per alcune cover come Be my husband e a fine concerto Francesca regala al pubblico la sua versione dolce e personale di Il mio canto libero, un inno perfetto da cantare a squarciagola.

Speriamo tutti che questo sia stato solo un assaggio della ripresa della musica dal vivo e che possa tornare ad essere la normalità il prima possibile!