FRANCESCA MICHIELIN: il nuovo singolo è “Fulmini Addosso”

Pronta a riportare tutta la sua energia e poliedricità sul palco della nuova edizione di X Factor, Francesca Michielin dà il benvenuto all’estate con Fulmini Addosso, il nuovo singolo da venerdì 9 giugno sututte le piattaforme digitali e in radio per Columbia Records/Sony Music Italy, già disponibile in presave e preadd.

Sonorità elettroniche si fondono a un beat dalle sfumature dance-pop che, in crescendo, esplodono nel trascinante ritornello, testimone di un amore che dalle difficoltà trae tutta la sua bellezza, invitandoci ad essere liberi e spensierati, proprio come l’estate.

“Fulmini Addosso nasce con l’idea di creare un contrasto importante tra la parte strumentale, che vanta la produzione di Merk & Kremont, e il suo testo estremamente poetico, quasi ermetico. Attraverso questo brano vorrei lanciare un messaggio importante: oggi la gentilezza e la dolcezza, nella loro forma più pura e autentica, sono modi, atteggiamenti rari che, quando ci avvolgono inaspettatamente, sembra ci colpiscano come fulmini, spiazzandoci. Per questo dovremmo cercare di abituarci il più possibile a questi fulmini, provando a renderli parte della nostra quotidianità.” – racconta Francesca Michielin.

Con un sound allo stesso tempo chill e ballabile, Fulmini Addosso è la colonna sonora perfetta di un’estate all’insegna dell’amore, quello ad un tempo esplosivo, incendiario e dolce, che attraverso i suoi fulmini addosso ci accarezza e ci avvolge.

Fulmini Addosso è il brano principale de L’Estate più Calda, il nuovo film Original Italiano disponibile dal 6 luglio su Prime Video. La cantautrice e polistrumentista si presta così ancora una volta al mondo delle colonne sonore, con il suo inconfondibile stile compositivo che accompagna in questa pellicola un’intensa storia d’amore giovanile.

Dopo aver collezionato sold-out con il suo primo tour nei teatri, Francesca Michielin è pronta a tornare sui palchi di tutta Italia con il summer tour, prodotto da Vivo Concerti, l’estate dei cani sciolti. Tra litorali e alta quota riabbraccerà il suo pubblico sulle note della nuova musica e dei grandi successi che l’hanno resa una delle artiste più apprezzate della scena contemporanea italiana. I biglietti de l’estate dei cani sciolti sono disponibili sul sito www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati, il calendario è in continuo aggiornamento (l’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali).

L’ESTATE DEI CANI SCIOLTI

LE DATE

Domenica 9 luglio 2023 | Campomarino (TA) @ PORTO RUBINO

Mercoledì 12 luglio 2023 | Sarzana (SP) @ WOMAN – VOCI DI DONNA FESTIVAL Fortezza Firmafede

Venerdì 14 luglio 2023 | Ortona (CH) @ NON SOLO BLUES Piazza del Teatro

Domenica 16 luglio 2023 | Montemonaco (AP) @ FESTIVAL DELL’APPENNINO

Mercoledì 19 luglio 2023 | San Giovanni Valdarno (AR) @ Piazza Arnolfo

Sabato 22 luglio 2023 | Lajatico (PI) @ CORONA SUNSET FESTIVAL WORLD TOUR Teatro del Silenzio

Domenica 23 luglio 2023 | Ponte di Legno – Tonale @ WATER MUSIC FESTIVAL Lago Valbiolo

Lunedì 24 luglio 2023 | Ricaldone (AL) @ L’ISOLA IN COLLINA

Venerdì 28 luglio 2023 | Bergamo @ Lazzaretto

Lunedì 31 luglio 2023 | Bardonecchia (TO) @ FESTIVAL BORGATE DAL VIVO loc. Chesal

Mercoledì 2 agosto 2023 | Alghero (SS) @ FESTIVAL ABBABULA Lo Quarter

Martedì 8 agosto 2023 | Alcamo (TP) @ ALCART FESTIVAL Ex Cave Orto di Ballo

Domenica 13 agosto 2023 | Castellaneta Marina (TA) @ MELODYE MUSIC FEST Albatros Beach Club

Martedì 29 agosto 2023 | San Vito Tagliamento (PN) @ FESTIVAL STELLE D’ESTATE Piazza del Popolo

Sabato 9 settembre 2023 | Moncalieri (TO) @ RITMIKA FESTIVAL PalaExpo

Domenica 10 settembre 2023 | Milano @ ESTATE AL CASTELLO Castello Sforzesco

Domenica 17 settembre 2023 | Cuneo @ CONNESSIONI FESTIVAL

Lunedì 18 settembre 2023 | Verona @ FESTIVAL DELLA BELLEZZA Teatro Ro