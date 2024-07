Francesca Pascale, dopo la fine del matrimonio con Paola Turci: “Sto soffrendo, ma ho deciso io”

Dopo l’annuncio della fine del suo matrimonio con Paola Turci, Francesca Pascale ha deciso di rompere il silenzio. In una recente intervista la donna ha aperto il suo cuore, parlando per la prima volta della rottura con la cantante.

“Sto soffrendo, ma ho deciso io” – Sebbene la coppia avesse inizialmente smentito i rumors su una possibile crisi, alla fine ha dovuto confermare la fine della storia d’amore. Dopo quattro anni d’amore e due di matrimonio, Paola e Francesca hanno messo un punto alla loro relazione.

A parlarne per la prima volta è stata la Pascale a Il Corriere della Sera. La 39enne ha deciso di aprirsi sull’argomento, rivelando che la deciso di porre fine al matrimonio è stata proprio la sua:

“È una fine, sto attraversando un grande dolore ma la vita mi ha insegnato che prima di amare qualcuno bisogna sapere amare se stessi. Una fine, quindi, può diventare un atto d’amore nei propri confronti ed è per questo che ho deciso di allontanarmi”.

La donna non ha nascosto il senso di fallimento che prova con la fine del suo matrimonio con la cantante. Inoltre, ha voluto smentire categoricamente le ultime voci di corridoio che vedevano la Turci arrabbiata per via delle dichiarazioni di Francesca a Belve:

“Sono ricostruzioni non corrispondenti al vero. Quel “Ma adesso ti posso corteggiare un po’? Ah no, sono sposata”, che ho detto a Fagnani era davvero solo una battuta: Francesca è un’amica. Ci tengo a ricordare che le unioni arcobaleno, esattamente come quelle eterosessuali, possono finire, questo a dimostrazione che non sono amori atipici, o diversi, o di serie B”.