Francesca Polizzi: “Mi sono persa per piacere a qualcun altro, ma ho imparato”

Francesca Polizzi, 24 anni, nota corteggiatrice del programma Uomini e Donne, ha deciso di rompere il silenzio dopo la sua autoeliminazione dal programma. Conosciuta per la sua eleganza e il suo percorso particolare, laureata in Lingue e Letterature, insegnante di inglese e cinese, originaria di Palermo ma residente a Venezia, Francesca è anche una creator molto seguita su TikTok, dove supera i 200.000 follower.

Fin dal primo incontro con Gianmarco Steri, tra i due sembrava esserci una connessione speciale, tanto da arrivare a un bacio e a momenti intensi condivisi in esterna. Tuttavia, qualcosa si è incrinato. Dopo un’uscita, il tronista ha scelto di non approfondire ulteriormente la conoscenza, lasciandola ferita e confusa, tanto da spingerla ad abbandonare lo studio. Nonostante un gesto inaspettato di Gianmarco, che l’ha rincorsa fuori dal programma, Francesca ha deciso di mettere fine al suo percorso.

Sui social, la ragazza ha spiegato le sue ragioni: “Ho commesso un errore. Ho sacrificato una parte di me per cercare di rassicurarlo, rinunciando ai social per rispetto dei suoi dubbi. Ma oggi capisco che non bisogna mai spegnere se stessi per accendere qualcun altro.”

Con parole semplici ma intense, Francesca ha rivendicato il suo diritto a essere sé stessa, respingendo le critiche di chi l’accusa di cercare visibilità: “Non c’è nulla di costruito in quello che faccio. Amo creare, comunicare, essere presente.”

Il suo messaggio si chiude con serenità: nessun rancore, solo consapevolezza. Una giovane donna che, anche nella delusione, ha trovato la forza di riscoprirsi e rimettersi al centro.