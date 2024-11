Francesca Tocca e Raimondo Todaro: i social alimentano voci su una presunta crisi di coppia

Il rapporto tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro torna al centro dell’attenzione mediatica. L’ultimo segnale che ha fatto discutere è il gesto della ballerina, che su Instagram ha smesso di seguire il marito, azione subito notata dai fan più attenti. Una verifica del profilo conferma che Tocca non segue più Todaro, mentre lui continua a mantenere il “follow” alla moglie.

Indizi social e speculazioni

Il motivo di questa scelta non è chiaro, ma il gesto ha rapidamente dato origine a voci su una possibile crisi tra i due. I fan hanno iniziato a ricostruire i recenti movimenti social della coppia, notando che qualcosa potrebbe essere cambiato. Fino ai primi di novembre, Francesca e Raimondo continuavano a scambiarsi like e messaggi affettuosi sotto i rispettivi post. Tuttavia, dal 10 novembre in poi, la situazione sembra essersi incrinata: Todaro ha continuato a interagire con i contenuti della moglie, ricevendo però solo silenzi in risposta.

Francesca, al contrario, ha mostrato attenzione ad altri utenti, rispondendo a loro ma non al marito. Questo silenzio social, sommato alla decisione di smettere di seguirlo, ha alimentato le speculazioni.

Verissimo: un dettaglio che fa riflettere

Un altro elemento significativo è emerso il 17 novembre, quando Francesca Tocca è stata ospite a Verissimo. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, la ballerina ha parlato del suo percorso ad Amici e del rapporto con la sua famiglia d’origine, ma ha accennato pochissimo a Todaro. Inoltre, il coreografo non era presente in studio, un’assenza che ha fatto discutere.

Ritorno alle ipotesi di crisi

Solo due mesi fa, Todaro e Tocca erano apparsi insieme a Verissimo con la figlia Jasmine, mostrando un’armonia che sembrava solida. Ora, però, questi segnali social e le recenti dinamiche pubbliche fanno pensare a possibili tensioni tra i due. Non ci sono conferme ufficiali, e resta aperta l’ipotesi che si tratti di episodi isolati, ma i fan continuano a interrogarsi sul futuro della coppia.