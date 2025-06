Francesca Tocca dice definitivamente addio a Raimondo Todaro. Beccata in giro con il suo nuovo fidanzato.

Francesca Tocca, nota ballerina professionista di “Amici”, ha da qualche mese annunciato ufficialmente la rottura del suo matrimonio con l’ormai ex marito, Raimondo Todaro. La donna, classe 1989, ha rivelato la notizia, durante la sua recente intervista a “Verissimo”.

In quell’occasione, la trentacinquenne disse di essere felicemente single e di non essere alla ricerca di alcuna relazione. Tuttavia, già nel periodo in cui la puntata venne trasmessa su Canale 5, si vociferava che la Tocca si stesse frequentando con Davide Greco, noto nel mondo dello spettacolo come “il parrucchiere dei vip”.

Al tempo, Francesca intervenne sui social per mettere a tacere queste dicerie. Nella stories di Instagram, scrisse: “Mi pesa tanto quando si inventano le cose di sana pianta”. Con queste parole, la ballerina smentì il presunto gossip. Non si trattava che di una fake news: questo è quello che la trentacinquenne voleva far credere.

In questi giorni, c’è stato un gran colpo di scena. A dare lo scoop è stata la rivista “Chi Megazine”. Il giornale ha paparazzato Francesca in dolce compagnia di Greco. Le effusioni tra i due non lasciano spazio ad eventuali dubbi. Non si tratta di un rapporto d’amicizia. Nelle immagini, i due si scambiano baci, abbracci e dolci gesti.

La professionista di “Amici” ha, dunque, detto definitivamente addio a Raimondo Todaro ed è pronta ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita. Gli ex coniugi, nonostante tutto, sembrano essere rimasti in buoni rapporti per il bene della figlia Jasmine.