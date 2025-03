Francesca Tocca: nuovo amore dopo Raimondo Todaro? Le ultime indiscrezioni

Recentemente, le voci sul futuro amoroso di Francesca Tocca hanno riacceso i riflettori, soprattutto dopo la fine del suo matrimonio con Raimondo Todaro, ormai ufficializzata a gennaio 2025. Da quanto emerso nelle ultime ore, la ballerina avrebbe un nuovo amore.

NUOVO AMORE PER LA TOCCA – I segnali di crisi erano già emersi durante le festività, quando sui profili social scomparivano le foto di coppia e mancavano i tradizionali auguri di compleanno. L’annuncio definitivo della separazione, condiviso da entrambi in un comunicato sui social, recitava:

“Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l’uno dell’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente. Rai e Fra”.

A distanza di poco, il gossip suggerisce che Francesca abbia già ritrovato il sorriso grazie a un nuovo interesse. Secondo indiscrezioni dell’esperta Deianira Marzano, l’ex ballerina di Amici starebbe vivendo un flirt con Davide Greco, il celebre “barbiere dei vip” noto per aver curato i look di Tony Effe, Sfera Ebbasta, Guè e altri artisti.

Un semplice like, accompagnato da un’emoji a forma di cuore su un post di Francesca, avrebbe fatto scattare la miccia, con commenti di amici che non hanno tardato a esprimersi con toni entusiasti, come “Vai bomber” e “like corrisposti a gogo super bomber”.

CHI È IL NUOVO AMORE? – Davide Greco, 30 anni e originario di Palermo, gestisce tre saloni in Sicilia e si racconta come “un ragazzo che ha capito già da bambino cosa voleva fare e realizzare, con idee chiare e determinazione, sacrificio e passione”. La sua reputazione e la popolarità sui social, con oltre 800mila follower su Instagram, lo hanno reso un punto di riferimento per numerosi vip, alimentando ulteriormente il fermento mediatico.

Per ora, né Francesca né Davide hanno commentato ufficialmente le voci, concentrandosi sui loro impegni professionali. Intanto, il gossip continua a far parlare di sé, confermando come, nel dietro le quinte dello spettacolo, le trasformazioni personali siano sempre pronte a sorprendere.