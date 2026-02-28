Francesco Buondonno: la stella del Napoli U15 convince anche in Nazionale

Francesco Buondonno, centrocampista classe 2009 del Napoli Under 15, sta convincendo per qualità tecniche, personalità e senso della leadership. Considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio partenopeo, Buondonno è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista non solo con la maglia del club, ma anche con quella della Nazionale Italiana Under 15.

Il giovane azzurro si distingue per identità, ottima visione, capacità di lettura del gioco e propensione a incidere nelle fasi decisive. La sua crescita costante è stata notata da compagni, tecnici e tifosi, tanto da considerarlo uno dei pilastri della squadra Under 15.

La recente convocazione in Nazionale non ha fatto altro che confermare il suo valore attirando applausi per il ruolo di connettore tra le fasi: ama ricevere tra le linee, orientare il controllo e contribuire attivamente allo sviluppo dell’azione.

Questa specifica combinazione di tecnica, determinazione e maturità, nonostante la giovane età, sta facendo di Buondonno un nome da seguire con grande interesse nei prossimi anni, sia nel percorso di crescita con il Napoli che nelle selezioni giovanili nazionali.