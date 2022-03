Francesco Chiofalo, accuse da parte di Ursula Bennardo: “A me ha raccontato di non avere una madre”

In questi ultimi giorni, Ursula Bennardo ha fatto una grave accusa nei confronti di Francesco Chiofalo. I due si sono conosciuti probabilmente nel 2018, quando la donna partecipò alla versione Vip di Temptation Island assieme a Sossio Aruta, mentre Francesco alla versione Nip con l’ex fidanzata Selvaggia Roma.

Accuse da parte dell’ex dama: “A me ha raccontato…”

La settimana scorsa è andata in onda la consueta puntata de La Pupa e Il Secchione Show. Per l’occasione, soprattutto dopo aver scoperto un nuovo problema di salute, Barbara D’Urso ha fatto una bella sorpresa a Chiofalo facendo entrare in studio sua madre. Il momento è stato davvero toccante, si sono emozionati tutti ma Ursula ha sganciato una bomba non indifferente sui social.

Pare che ai tempi di Temptation Island, il ragazzo raccontò un sacco di bugie sulla sua situazione famigliare. Ursula inquadrando la tv ha commentato così la vicenda: “A me Francesco Chiofalo a Temptation Island raccontò di non avere la mamma e di essere lui ad occuparsi della sorella (e tante altre cose sulla sorella!)”.

Bugie o realtà?

Non sappiamo come stiano davvero le cose e cosa in quell’occasione raccontò Francesco, ma di una cosa siamo certi. In questi ultimi anni, Chiofalo non ha mai fatto mistero di avere una mamma, anzi, spesso compariva nelle sue stories. Inoltre, la mamma di Francesco negli ultimi mesi ha anche partecipato a diverse trasmissioni televisive.

Allora perché Ursula Bennardo ha fatto questa pensate accusa? Che motivo avrebbe? Al momento non ci è dato sapere. Per vedere la stories cliccate qui!