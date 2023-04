Francesco Chiofalo, continua il botta e risposta con Drusilla Gucci: le parole di lei

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci non sono più una coppia e pare non si siano lasciati nemmeno troppo bene: ecco cosa si sono detti

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci non sono più una coppia per volere di lei. Stando a quanto raccontato dall’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, non ci sarebbe più fiducia da parte sua e quindi ha preferito concludere la relazione.

Le parole di Drusilla contro Francesco

I due si sono lanciati alcune frecciatine social parlando proprio di questa situazione. Drusilla è venuta a conoscenza di alcune paparazzate di Francesco con Maria Laura De Vitis, ex di Paolo Brosio. Nello sfogo, la Gucci ha dichiarato di reputare davvero ridicolo questo mandarsi frecciatine attraverso i social.

La giovane ha ammesso di essere esausta ed esaurita per tutta questa faccenda ma in qualche modo si è sentita in dovere di replicare alle parole di Chiofalo e di Maria Laura. Su quest’ultima, la Gucci ha dichiarato che la sua passione per scheletri e ossa è vera ma almeno lei li tiene esposti alla luce del sole e non nell’armadio. Una chiara frecciatina alle ultime paparazzate.

Francesco Chiofalo sta davvero con Maria Laura?

Nelle foto pubblicate sui social, Chiofalo appare molto vicino a Maria Laura in atteggiamenti intimi e complici. Tuttavia, entrambi hanno sempre negato e smentito queste voci dichiarando di essere solo amici.

Francesco, nello specifico, ha detto di non aver mai tradito Drusilla e di aver incontrato Maria Laura in quanto amico, nulla più. I due, spiega Chiofalo, sono andati a fare shopping insieme e lui le ha fatto sentire il nuovo profumo che si era comprato. Nonostante queste spiegazioni, Drusilla sembrerebbe non crederci.