Francesco Chiofalo, contro l’ex Antonella Fiordelisi: “Si finge single per la TV”

Reduce dal successo ottenuto da La Pupa e Il Secchione Show, Francesco Chiofalo è tornato nel mirino dei social. Ha destato non poche chiacchiere l’accusa che l’ex Pupo ha mosso contro Antonella Fiordelisi, sua ex fidanzata.

“Si finge single per fare tv” – Sebbene manchino ancora dei mesi per l’inizio del GF Vip, sono già iniziati a circolare i primi nomi dei possibili concorrenti della nuova edizione. Negli ultimi tempi si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero Antonella come nuova gieffina. Non è però l’unico gossip che la vede protagonista.

Dopo la fine della sua turbolenta storia con Chiofalo, sembrava che la Fiordelisi avesse ritrovato l’amore. Da qualche mese, infatti, la ragazza si è spesso mostrata al fianco di Gianluca, il suo nuovo fidanzato. Stando alle ultime dichiarazioni della schermitrice, questa sua love-story sarebbe già giunta al capolinea.

A non credere a questa notizia è proprio Francesco che ha voluto smascherare la ex fidanzata. Nei giorni scorsi, infatti, il l’ex volto di Temptation Island nelle sue IG Stories si è lasciato andare ad un duro attacco:

“Di mortate di fama ne ho viste talmente tante, ma vedere che una persona fidanzata si finge single, perché secondo la sua testa aumentano così le chance di essere presa all’interno di un programma televisivo, è davvero terribile”.

Il ragazzo ha poi aggiunto: ““Mi rendo conto che al peggio non c’è fine. Mi sento fortunato io che per fare tv non ho mai dovuto scendere a questi escamotage”.

Sebbene Francesco Chiofalo non abbia fatto nomi, in molti hanno subito che stesse parlando della sua ex fidanzata. Sarà davvero così? Nel frattempo non è giunta alcune replica da parte di Antonella.