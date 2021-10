Francesco Chiofalo e Drusilla Danzi: pronti alle nozze, vorrebbero una famiglia

La storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sembra essere, ormai, una cosa seria. I due, infatti, stanno pensando addirittura ad un matrimonio. Nel corso di una recente intervista, infatti, il ragazzo ha svelato i progetti futuri che avrebbe con la sua attuale compagna. In seguito, poi, ha fatto dei confronti con le sue ex fidanzate ed ha parlato male di loro.

FRANCESCO CHIOFALO ATTACCA SELVAGGIA E ANTONELLA FIORDELISI – Francesco Chiofalo ha rilasciato un’intervista per Nuovo in cui ha parlato della sua nuova relazione con Drusilla Gucci. L’ex volto di Temptation Island ha detto di essere felicissimo al fianco della ragazza.

Il loro legame, infatti, è davvero speciale e non ha nulla a che vedere con quello precedente con le sue ex fidanzate. Ha così parlato di Selvaggia Roma e Antonella Fiordelisi. Proprio riferendosi a loro, Chiofalo ha detto di aver perso solo del tempo insieme a loro.

Con entrambe, ha detto Chiofalo, i litigi erano all’ordine del giorno e non facevano altro che discutere. Con Drusilla Gucci, invece, le cose sono diverse, vanno molto d’accordo e sono in perfetta sintonia e armonia.

ANTONELLA FIORDELISI INTERVIENE – L’ex concorrente dell’Isola dei famosi, Selvaggia, non è intervenuta nella questione. In realtà nessuna delle due ha replicato apertamente. Solo Antonella ha deciso di pubblicare un post che potrebbe essere una frecciatina. La ragazza ha detto, infatti, che nella vita tutto torna indietro, anche se ci mette un po’ di tempo. Selvaggia, invece, non ha fatto nulla. Per vedere il post clicca qui.