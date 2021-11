Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, crisi superata?

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sono quella coppia che non ti aspetteresti mai nella vita. Eppure, nonostante le mille diversità, durano più di altri che apparentemente rappresenterebbero dei partner ideali. I due stavano attraversando una crisi, a detta dell’ex protagonista di Temptation Island, ma pare che le cose si siano risolte. Andiamo per gradi.

Estate d’amore

La coppia si è conosciuta durante l’estate e da quel momento hanno vissuto un periodo di forte passio e amore. I due sono apparsi insieme anche sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, una prima apparizione in pubblico che ha lasciato presagire che tra loro ci sia un grande feeling.

Due personalità differenti

La cosa che ha lasciato interdetti gli utenti social è la loro differenza di personalità. Francesco, che abbiamo conosciuto a Temptation Island, ha un carattere esuberante, solare ed è molto estroverso. Al contrario, Drusilla tende ad essere molto timida, tant’è che sull’Isola dei Famosi non si è ambientata e ha lasciato il reality dopo pochissime settimane. Nonostante queste differenze, i due sembrerebbero combaciare alla perfezione.

Francesco Chiofalo più volte ha spiegato di trovarsi benissimo con la Gucci perché in realtà si compensano molto e trova che la sua fidanzata sia estremamente intelligente. Inoltre, in un’intervista dichiarò anche di sentirsi pronto al grande passo, cosa che non accadde con le sue ex Selvaggia Roma e Antonella Fiordelisi.

Aria di crisi?

In queste settimane, Francesco ha spiegato di essere in crisi con Drusilla ma che avrebbe risolto la cosa. Sui social, Chiofalo si è mostrato molto determinato nel voler risolvere la situazione proprio perché innamorato della sua fidanzata. I due, infatti, sembrerebbero aver risolto alcune divergenze e si sono concessi un viaggio d’amore.

La coppia è approdata Sharm el Sheik, in Egitto, per un viaggio rilassante e divertente dove hanno potuto assaporare una cultura totalmente differenza alla nostra. L’influencer e personal trainer si è lasciato anche andare ad una dichiarazione molto importante: “Ti amo”.