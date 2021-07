Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci: la loro storia d’amore continua

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo sono tornati a far parlare di sé. I due hanno condiviso, ultimamente, delle Ig stories nelle quali si sono mostrati insieme intenti a divertirsi in un parco di divertimenti molto noto.

Insomma la loro love story sta continuando alla grande, a gonfie vele. I due lo scorso mese hanno passato dei giorni di vacanza in Turchia. Sono stati al mare e al sole, trascorrendo giorni di grande relax.

FRANCESCO CHIOFALO SI DICHIARA A DRUSILLA – Proprio nei giorni trascorsi in Turchia, Francesco Chiofalo si è dichiarato a Drusilla, mostrandole interesse. Il 17 luglio, per loro, è stata una giornata molto divertente, anche perché infine hanno trascorso gran parte del tempo nel mondo di Gardaland.

COM’è NATA LA COPPIA FORMATA DA FRANCESCO CHIOFALO E DRUSILLA GUCCI – A lanciare per prima l’indiscrezione sulla presunta coppia è stata l’influencer napoletana, Deianira Marzano. Le sue parole, dette un po’ di tempo fa, si sono poi rivelate esatte. Proprio durante il viaggio in Turchia ci sono state anche le presentazioni ufficiali tra Chiofalo e la mamma di Drusilla Gucci.

Drusilla attualmente è nota al pubblico per la sua partecipazione all’Isola Dei Famosi. I concorrenti di questa edizione però sono stati messi sin da subito in difficoltà a causa di restrizioni estreme e per questo per Drusilla quell’esperienza è diventata presto insostenibile. Insomma a quanto pare Drusilla e Francesco sembrano essere distanti e differenzi, eppure pare si stiano trovando molto bene insieme.