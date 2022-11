Francesco Chiofalo, fiume in piena contro il padre di Antonella Fiordelisi: “Plagiata”

Francesco Chiofalo, ex di Antonella Fiordelisi, come un fiume in piena ha raccontato moltissimi dettagli della famiglia della sua ex fidanzata in un’intervista per Fanpage.it. L’influencer ha dichiarato che Antonella è plagiata dal padre, il quale vorrebbe per la figlia solo dei ragazzi famosi con i quali diventare famosi.

Su Gianluca Benincasa

Contrariamente a quanto si è visto nella diretta, pare che Gianluca e Antonella non si siano lasciati a giugno bensì fino a qualche giorno prima dall’entrata della ragazza nella casa. “Lui pensa ancora che, una volta che Antonella sarà uscita dalla Casa, potrà esserci un futuro tra loro e non vuole farsi terra bruciata” ha detto Chiofalo.

Francesco contro Stefano Fiordelisi

L’influencer, inoltre, come un fiume in piena ha raccontato alcuni sotterfugi fatti dal padre di Antonella: “Ho le chat di quando stavamo insieme e di lei, che a un certo punto doveva entrare all’Isola dei famosi, che mi scrive che non dovevamo postare storie insieme perché doveva risultare single. Un’altra volta, controllando il telefono di Antonella, trovai delle chat in cui il padre le chiedeva “Che cosa devi fare ancora con questo? Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore. Perché non lo segui?“.

“Feci gli screen di quelle chat e le mandai sul mio telefono. Le consigliava su quale famoso concentrarsi. Infatti, con lui non volevo averci niente a che fare. Il livello è questo. Io sono figlio di un costruttore e mia madre è un magistrato, sono di buona famiglia. Ai miei genitori non sono mai piaciuti quelli di Antonella. E al GF Vip si è visto chi è il padre” continua Chiofalo.

La verità su Gianluca Benincasa

Secondo Francesco, Gianluca avrà vita breve con Antonella perché non è famoso e al padre della gieffina questo non può andare bene: “Non ha la spunta blu, non ha follower. Se era un calciatore, un tronista, lei avrebbe ufficializzato. Lui lo ha detto al Gf: “Non ho titoli per il padre. Non sono famoso, non sono nessuno”. Edoardo Donnamaria va bene. Antonella è plagiata dal padre. Ho tutte le chat di queste robe, di lei che dice “Mio padre dice che non mi fanno fare niente in tv perché sono fidanzata con te, che ci dobbiamo lasciare”. Ho tutto io. Lo diceva a me, figuriamoci a questo poveraccio di Benincasa, che non è famoso, che cosa diceva. Usa tutti, non avete capito che sta usando pure Donnamaria e che farà una finaccia?“.

“All’inizio per il padre non andava bene nemmeno Donnamaria, era meglio Antonino. Lo ha dichiarato più volte. Tra i due, Antonino ha più titoli. Poi quando ha visto che il pubblico approvava la coppia, ha cambiato idea” ha concluso. Al momento nessuna replica da parte della famiglia di Antonella.