Francesco Chiofalo, ha definitivamente chiuso con Drusilla Gucci? Avvistato con una Pupa

Dopo l’annuncio di una forte crisi con Drusilla Gucci, Francesco Chiofalo è stato avvistato in compagnia di un ex volto noto de La Pupa e Il Secchione. È definitivamente chiusa con l’ex naufraga oppure il cuore dell’ex Pupo è ancora occupato dalla Gucci?

È DEFINITIVAMENTE CHIUSA? – Solo poche settimane fa Chiofalo ha annunciato che lui e Drusilla, insieme da più di due anni, stanno vivendo una forte crisi. A voler prendere una pausa di riflessione, come rivelato proprio da Francesco, è stata l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Nonostante la decisione presa dalla Gucci, il ragazzo ha ammesso di amarla ancora.

Dato che la ragazza ha bloccato Francesco su tutti i social, l’ex volto di Temptation Island ha voluto lanciare un appello attraverso le sue IG Stories: “Vorrei tornare, ma le cose si fanno in due. Queste pause di riflessione a cosa servono? Lancio un appello a Drusilla, mi ha bloccato su Instagram, riproviamoci per due mesi almeno. Vediamo le cose come va…”.

Successivamente Chiofalo ha voluto replicare ad alcune insinuazioni da parte della (ex?) fidanzata, smentendo le sue teorie riguardo possibili tradimenti da parte sua. Nonostante le parole dell’ex Pupo, recentemente è stato avvistato in compagnia di un volto per nulla sconosciuto al gossip e al piccolo schermo.

Francesco Chiofalo è stato paparazzato in compagnia di Marialaura De Vitis, ex compagna di Paolo Brosio, conosciuta per la sua partecipazione a La Pupa e Il Secchione e all’Isola dei Famosi. Che si tratti di semplice amicizia o l’ex Pupo ha definitivamente voltato pagina?

