Francesco Chiofalo, ha in mente un’altra folle operazione: “Aspetto che venga resa legale”

Da quanto trapelato nei giorni scorsi, sembra proprio che Francesco Chiofalo sia pronto a sottoporsi a un’altra folle operazione. A NuovoTV, l’influencer ha svelato di volersi far allungare le ossa delle gambe per diventare più alto.

“Aspetto che venga resa legale” – Reduce dalla rischiosa operazione che gli ha permesso di cambiare il colore dei suoi occhi, Francesco sarebbe pronto a sottoporsi a un nuovo intervento. A raccontarlo è stato proprio Chiofalo nel nuovo numero di NuovoTV.

Nel corso di quest’ultima intervista, l’ex volto di Temptation Island ha spiegato i motivi che l’hanno portato a dover correre in ospedale. Il ragazzo, infatti, ha perso momentaneamente la vista, ma la causa non sarebbe stata l’operazione agli occhi, ma un’altra. L’operazione al tumore benigno al cervello a cui si sarebbe sottoposto alcuni anni fa, il quale gli ha creato una camera d’aria.

Nonostante tutto, però, Francesco è pronto ad effettuare un nuovo intervento, questa volta per aumentare la sua altezza. Si tratterebbe di un’operazione molto rischiosa, in cui verrebbero allungate le ossa delle gambe. Chiofalo ha affermato che procederà con questo intervento solo quando “la comunità europea di cui mi fido renderà legale l’operazione”.

Inoltre, Francesco ha colto l’occasione per lanciare un messaggio ai suoi fan e a coloro che vorrebbero imitarlo: “Vorrei dire ai giovani di non imitarmi, questa operazione agli occhi non è una passeggiata per la salute”.