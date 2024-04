Francesco Chiofalo, la dura critica di Drusilla Gucci per il cambio colore degli occhi

Francesco Chiofalo ha recentemente dichiarato tramite i suoi profili sui social media di aver affrontato un intervento chirurgico rischioso al fine di cambiare il colore dei suoi occhi, passando da castani ad azzurri. La sua compagna, Drusilla Gucci, ha espresso il suo punto di vista su questa decisione. Vediamo cosa ha detto.

Le parole di Drusilla

Attraverso una serie di storie su Instagram, Drusilla ha espresso il suo dissenso riguardo alla scelta del suo compagno. Ha condiviso il suo dissenso rispetto alla decisione di Chiofalo, affermando:

“Sono stata contraria da subito e la sua scelta ha provocato l’ennesima pesante discussione. Non per inferire, lo stanno già facendo tutti ma trovo stupido sottomettersi di propria volontà e per puro vezzo ad un’operazione chirurgica pericolosa”. Nelle sue storie su Instagram, Drusilla Gucci ha parlato dell’ossessione che in molti hanno dell’aspetto fisico:

“Essere così ossessionati dal proprio aspetto fisico è lontano mille chilometri dal mio modo di pensare e non ci vedo niente di sano”.

Drusilla Gucci ha espresso preoccupazione per la salute e il benessere di Francesco dopo l’intervento chirurgico agli occhi che ha scelto di affrontare. La sua preoccupazione non riguarda solo l’esito dell’intervento e la vista di Francesco, ma anche il suo benessere psicologico in generale.