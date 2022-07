Francesco Chiofalo, la lettera di Drusilla Gucci: “Voglio vedere qualche passo in avanti nel rapporto”

Continua ad esserci aria di crisi tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, insieme dall’estate del 2021. Stanca della situazione, l’ex naufraga ha scritto al fidanzato una lettera pubblicata sul settimanale DiPiù.

“Voglio vedere qualche passo in avanti nel rapporto” – Dalla partecipazione di Chiofalo a La Pupa e Il Secchione show, sono iniziati ad esserci i primi problemi con Drusilla. Alla ragazza, infatti, non sono piaciuti alcuni atteggiamenti del fidanzato, in particolar modo le attenzioni che lui ha riservato a Malena.

Una volta concluso il programma e lontano dai riflettori, Francesco ha subito cercato di riconquistare la fidanzata. Da quanto scritto dall’ex naufraga sul settimanale, il fidanzato non sembrerebbe impegnarsi realmente.

Nella lunga lettera che Drusilla ha pubblicato sulla rivista, ha voluto dare un ultimatum all’ex volto di Temptation Island. Se Chiofalo non cambierà realmente, nella coppia non ci saranno più approcci fisici:

“Voglio vedere qualche passo in avanti nel rapporto, altrimenti sono anche pronta a lasciarti, non mi basta più solo il rapporto fisico, ci vuole anche la testa. Mi avevi promesso di leggere un po’, di informarti, a La Pupa e il Secchione non hai riconosciuto neppure Garibaldi, ma non hai seguito nessuna mia richiesta.

Credo sia meglio mettere un freno ai nostri approcci fisici, perché io ho bisogno di attenzioni di altro tipo. Ho sentito l’esigenza di trovare un’altra forma di intimità, quella spirituale. E spero che questo possa spingerti a entrare nel mio mondo”.