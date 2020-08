Francesco Chiofalo, la replica: svelata la verità su lui e Antonella

Negli ultimi giorni si è molto parlato della vicenda che ha coinvolto Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi, Naomi De Crescenzo e il suo fidanzato. A far scalpore è la presunta lite che ha coinvolto le due coppie, da cui sono scaturite due testimonianze totalmente diverse. Dopo che a parlare sono state Antonella e Naomi, è giunto il turno dell’ex tentatore.

“Antonella non me mena” – Attraverso le IG Stories, Chiofalo ha voluto rispondere all’accusa mossa da Naomi, secondo la quale Antonella avrebbe alzato le mani su Francesco.

“Mi chiedete se è vero che Antonella mi picchia. La risposta è si – ha esordito con ironia l’ex tentatore, proseguendo – Dovete capire che il ruolo della donna nella coppia lo rivesto io. Quando abbiamo un diverbio, spesso e volentieri mi alza le mani, mi picchia. A me, come reazione, mi viene da piangere. Ragazzi, ma un po’ di amor proprio ce l’ho anch’io”.

Dopo queste dichiarazioni chiaramente ironiche, Chiofalo ha proseguito, questa volta con serietà. Ha così colto l’occasione per rassicurare i follower:

“Scherzi a parte. Succede che litighiamo e non è che lei mi alza le mani. Se succede, per me uno schiaffo suo è pari ad una carezza. Tranquilli, Antonella non me mena, tranquillissimi”.

Con la replica di Francesco Chiofalo, si concluderebbe questo capitolo di gossip. La De Crescenzo, dopo aver visto le IG Story dell’ex tentatore, ha commentato nuovamente la relazione tra lui e Francesco. La ragazza ha concluso: “È inutile parlare di questa (riferendosi ad Antonella), questa vuole solo quello e tutti avete capito chi è”.