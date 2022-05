Francesco Chiofalo, l’appello in tv: “Drusilla, non essere arrabbiata con me”

Reduce dall’esperienza a La Pupa e Il Secchione Show, Francesco Chiofalo è stato ospite a Pomeriggio 5. Sebbene non abbia vinto, con la sua simpatia e trasparenza il Pupo ha fatto breccia nel cuore del pubblico.

Da quanto emerso nel salottino televisivo di Barbara D’Urso, c’è ancora aria di crisi tra Francesco e Drusilla Gucci, sua attuale fidanzata. Proprio per questo l’ex volto di Temptation Island ha colto l’occasione per lanciare un appello alla sua ragazza.

L’APPELLO IN TV – Stando a quanto emerso a Pomeriggio 5, Drusilla si sarebbe arrabbiato per il bacio tra Chiofalo e Valentina, la sua Secchiona. Durante la finale de La Pupa e Il Secchione Show, le coppie hanno dovuto affrontare la prova del bacio per poter accedere alla finalissima.

Riguardo a quanto avvenuto in puntata, Francesco ha ammesso: “È arrabbiatissima, anche per il bacio che c’è stato con Valentina. Secondo lei avrei dovuto comportarmi come Mirko. Sembra una cosa fantascientifica, purtroppo è così”.

Proprio per questo Chiofalo ha voluto approfittare del momento, lanciando in diretta un appello a Drusilla:

“Drusilla, per cortesia, cerca di capire che io ti amo e rinsavire. Era un gioco, non potevo fare altrimenti. Devi entrare nell’ottica che a un certo punto devi essere meno arrabbiata con me. E cercare pure di capire che io ti amo e non puoi stare sempre arrabbiata. Mi sa che è peggio dopo che ho fatto st’annuncio”.