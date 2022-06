Francesco Chiofalo, le IG Stories dopo l’operazione: scatta la polemica

Dopo l’annuncio fatto nei mesi precedenti, Francesco Chiofalo si è sottoposto all’intervento chirurgico per rimuovere una massa da ispezionare trovata all’interno delle cavità nasali. La decisione di mostrarsi dopo l’operazione, però, non è piaciuta a molti, facendo finire l’ex Pupo al centro delle polemiche.

SCATTA LA POLEMICA – Attualmente ricoverato all’Ospedale San Camillo di Roma, Francesco ha deciso di tenere aggiornati i follower sulle sue condizioni di salute. Dopo l’intervento per la rimozione di un tumore al cervello, avvenuta nel 2019, il ragazzo si è nuovamente ritrovato a dover tornare in sala operatoria.

Non appena Chiofalo si è svegliato dall’anestesia, si è subito mostrato sui social per rassicurare i suoi fan e i sui amici. Nelle sue IG Stories l’ex concorrente de La Pupa e Il Secchione Show ha così dichiarato:

“Purtroppo non ho una bella c’era, lo ammetto, è così. Sto facendo quattro passi per sgranchirmi, l’effetto dell’anestesia è finito. L’intervento è andato bene, mi hanno fatto uscire questa massa direttamente dal naso, senza tagli né cuciture. Quindi, tra virgolette, sono stato fortunato da questo punto di vista”.

Il ragazzo ha poi aggiunto: “Inutile dire che il naso è distrutto, è enorme e continua ininterrottamente a grondare sangue. Sono ancora un po’ preoccupato per capire cos’era questa massa, se era una ciste o un tumore benigno. Ora aspetto l’esame istologico, ci vorranno trenta giorni. Io spero che tutto vada bene”.

La scelta di mostrarsi con il sangue colante dal naso, non è piaciuta a molti utenti di Instagram. C’è stato chi, privatamente, ha criticato Francesco, consigliandogli di indossare una benda o di “pulirsi il naso”. Davanti a queste polemiche, Chiofalo ha così replicato:

“Comunque dato che molta gente cinica mi sta scrivendo “ma perché non ti pulisci il naso?” Voglio fare una precisazione su questa cosa. Il naso non lo posso pulire perché fa un male cane. Salto per aria dal dolore. Primo. Ma qualora anche resistessi, una volta pulito, perché già l’ho fatto, entro 10 o 15 secondi ritorna così. Torna giù tutto. E non si può fare niente. Seconda cosa, non posso mettere una benda sul naso perché la cicatrice è interna. Se metti la benda rimane umida tutta la mucosa. E se rimane umida la mucosa non si richiude più la cicatrice. Deve rimanere così ad arieggiare, di modo tale che la cicatrice si chiuda in fretta”.