Francesco Chiofalo, nuova storia d’amore con una misteriosa influencer? Spunta il nome di Michelle Comi

Dopo la fine della relazione con Drusilla Gucci e un breve flirt estivo con Manuela Carriero, Francesco Chiofalo torna a far parlare di sé per la sua vita sentimentale. Manuela, ex tronista, aveva confermato nelle scorse settimane che tra loro c’era stata una frequentazione. Tuttavia, pare che la storia si sia già conclusa.

Una nuova compagna

Ora, Chiofalo ha dichiarato di essere “fidanzatissimo” con una nuova compagna, la cui identità rimane per il momento un mistero. L’ex volto di Temptation Island ha spiegato di aver trovato una persona speciale, una famosa influencer con un grande seguito sui social e partecipazioni a numerosi programmi televisivi.

“Siamo insieme già da un po’ e sono molto felice. Lei è bellissima e straordinaria, ma abbiamo deciso di mantenere la nostra relazione privata per il momento. Dopo le delusioni passate, spero davvero di aver trovato la donna della mia vita”, ha raccontato.

Nonostante il riserbo, ieri sera Chiofalo è stato avvistato a Roma in compagnia di Michelle Comi, personaggio molto discusso di recente. La giovane, conosciuta per la sua personalità eccentrica e le partecipazioni a programmi come Donne sull’Orlo di una Crisi di Nervi e Le Iene, potrebbe essere la misteriosa fidanzata. Alessandro Rosica ha condiviso alcune foto dei due insieme, alimentando i rumors su una possibile relazione.

Al momento, né Chiofalo né Comi hanno confermato le voci, ma gli indizi fanno pensare che l’ex pupo abbia davvero voltato pagina, stavolta con una figura altrettanto nota del panorama televisivo e social. Resta da vedere se la coppia deciderà di ufficializzare la relazione nelle prossime settimane.