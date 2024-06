Francesco Chiofalo, portato in ospedale: “Non ci vedo manco più bene”

A distanza di poche settimane dal suo recente e delicato intervento estetico, Francesco Chiofalo è stato portato in ospedale. L’ex volto di Temptation Island, nelle ultime ore, ha raccontato di essere stato costretto a chiamare l’ambulanza dopo un malore improvviso.

“Non ci vedo manco più bene” – Nelle ultime settimane l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi è stato al centro delle polemiche per via dell’operazione chirurgica a cui si è sottoposto. Francesco, infatti, ha cambiato il colore dei suoi occhi attraverso keratopigmentazione anulare, un delicatissimo e pericoloso intervento.

Nonostante i rischi che avrebbe potuto portare questa operazione, Francesco ha deciso di cambiare in maniera permanente il colore dei suoi occhi, attualmente azzurri. Purtroppo, però, nelle ultime ore il ragazzo ha iniziato ad accusare un malore improvviso. A raccontare il tutto è stato proprio Chiofalo, condividendo quanto accaduto nelle sue IG Stories.

Nelle sue storie di Instagram, Francesco ha prima mostrato i soccorritori entrare a casa sua, per poi caricarlo in ambulanza. “Mi voglio buttare di sotto, sono nervosissimo. Agitato“, ha così esordito l’ex protagonista di Temptation Island, facendo preoccupare i suoi numerosi fan.

Una volta in ambulanza, Francesco Chiofalo si è ripreso in ambulanza: “che disastro, mannaggia”. L’ex Pupo ha poi aggiunto di “Non vederci manco bene”, mettendo in allarme tutti. Al momento, non sono ancora note le cause che hanno scatenato il malore improvviso del ragazzo.

Sebbene in molti pensino che sia tutto collegato all’operazione agli occhi a cui si è sottoposto, è giusto ricordare che solo pochi anni fa Francesco è stato operato per un tumore al cervello.