Francesco Chiofalo, noto al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island, ha deciso di intervenire pubblicamente in difesa della sua compagna, Manuela Carriero, ex volto di Uomini e Donne. La coppia, molto attiva sui social, si è trovata più volte al centro di commenti offensivi, in particolare riguardo l’aspetto fisico di Manuela. Una situazione che ha spinto Chiofalo a prendere parola sui suoi profili.

Visibilmente amareggiato, Francesco ha espresso il proprio disappunto: “Io e Manuela non facciamo del male a nessuno. Leggere certe cattiverie gratuite ci fa capire quanto astio ci sia in giro. È davvero triste”. Il punto più delicato del suo sfogo riguarda però gli attacchi sul corpo di Manuela, spesso provenienti da altre donne: “Il body shaming è una cosa ignobile. Che a farlo siano altre donne, in un momento storico dove si lotta per i diritti femminili, è ancora più grave”.

Secondo Chiofalo, la mancanza di empatia e la superficialità di certi commenti dimostrano quanto sia urgente riscoprire valori come la solidarietà e il rispetto. “Una donna che offende un’altra donna per l’aspetto fisico dovrebbe riflettere su se stessa”, ha aggiunto.

Nonostante le difficoltà, la relazione tra i due prosegue a gonfie vele. Francesco ha anche parlato dei suoi progetti futuri, confessando il desiderio di diventare padre: “È un sogno che ho da tempo, ma ogni cosa ha il suo tempo. Con Manuela stiamo costruendo qualcosa di importante”.

Un messaggio che va oltre il gossip, e che invita a usare i social con più umanità e responsabilità.