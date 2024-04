Francesco Chiofalo ricorre di nuovo alla chirurgia: “Ho sempre sognato di avere gli occhi chiari”

Francesco Chiofalo ha preso la decisione di sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico, e nonostante le critiche che potrebbe ricevere, si sente euforico perché sta per realizzare un sogno a lungo desiderato. In una serie di storie su Instagram, ha condiviso il suo entusiasmo, spiegando che tutti i membri della famiglia di sua madre hanno gli occhi chiari, mentre lui non li ha mai avuti e questo è stato motivo di disagio per lui. Ora, finalmente, ha l’opportunità di realizzare questo suo piccolo sogno.

“Da parte della famiglia di mia mamma hanno tutti gli occhi chiari. Io purtroppo non li ho mai avuti… non li ho ereditati e ne ho sempre sofferto. Io ho sempre sognato di avere gli occhi chiari e adesso posso coronare questo mio piccolo sogno”, ha detto.

L’intervento per cambiare il colore degli occhi

Chiofalo, noto influencer ed ex partecipante a Temptation Island, è consapevole dei rischi associati alla cheratopigmentazione, ma sembra essere tranquillo riguardo a ciò. Questo tipo di intervento è una procedura di chirurgia estetica reversibile chiamata cheratopigmentazione, che coinvolge l’uso del laser per pigmentare la cornea nel colore desiderato, mediante una tecnica chiamata FLAAK (Femto Laser Aesthetic Annular Keratopigmentation).

Tuttavia, è importante notare che questa operazione ha un costo significativo, che varia in base all’intensità della pigmentazione e si aggira tra i 9 e i 10mila euro.

Naturalmente, come per qualsiasi intervento chirurgico, ci sono rischi da considerare. Uno dei più comuni è l’infezione agli occhi, mentre alcune persone temono il rischio di perdita della vista. Tuttavia, i medici hanno rassicurato che, se il paziente segue attentamente le istruzioni post-operatorie, il processo dovrebbe svolgersi senza problemi.