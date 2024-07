Francesco Chiofalo, senza freni in un podcast: l’attacco agli altri influencer

Recentemente al centro delle polemiche per via dei delicati interventi di chirurgia estetica a cui si è sottoposto, Francesco Chiofalo è nuovamente finito al centro dell’attenzione. Questa volta a far parlare sono state le dichiarazioni che l’ex volto di Temptation Island ha rilasciato a Talking Barber.

SPARA A ZERO SUGLI INFLUENCER – Dopo il delicato intervento per cambiare il coloro degli occhi e l’annuncio della fine della sua storia co Drusilla Gucci, Francesco è nuovamente nel mirino dei social. A divenire virale è stato un pezzo dell’intervista che Lenticchio a rilasciato al post al podcast Talking Barber.

Con ironia, Chiofalo ha deciso di non avere peli sulla lingua su un tema abbastanza discusso negli ultimi tempi: gli influencer. Francesco, infatti, ha attaccato una grande fetta dei suoi colleghi, sottolineando il modo in cui si atteggino nonostante, alla fine, non sappiano fare nulla.

In particolar modo, l’ex Pupo ha voluto porre l’attenzione su quanto accade al Festival del Cinema di Venezia e sulla presenza degli influencer all’evento:

“Il problema è che i miei colleghi sta cosa che non sappiamo fare un ca*zo la capiscono, no che non sappiamo fare un ca*zo, si atteggiano come se gli altri sapessero fare qualcosa sti influencer. Quando sono andato al Festival di Venezia, soprattutto le donne, dovete vedere tutte che se la sentono, ragazzi ma quelli… il Festival di Venezia è un festival dove si fanno film di nicchia, ok, film nicchia che la media del popolo non guarda, non sono blockbuster. Allora come faccio a portare il popoloa guardare… il pesciarolo, il fruttarolo, che con tutto il rispetto del mondo per questi lavoro, però per farvi capire che magari non si guardano il film ungherese sottotitolato in francese che parla della politica sovietica, magari quel film non se lo guarda e si guarda Ghostbusters. Allora come portiamo tutto il grande pubblico? Mandiamo il Chiofalone, Lenticchio, a prendersi i carciofi e Vanity Fair scrive sotto si è vestito elegante pare il boss delle cerimonie di Real Time e tutti a a dire “ma questo che ca*zo ci fa?” Però di riflesso stai parlando anche del Festival di Venezia. I miei colleghi non lo capiscono, sono convinti che sono invitati lì perché sono persone importanti e questa è follia. Per questo non posso girare tanto nel mio ambiente, perché dico ma come è possibile che questi pensano davvero di essere qualcuno? Noi non siamo nessuno, noi influencer non siamo nessuno e non influenziamo nessuno, siamo solo dei bersagli facili da prendere per il cu*o e a parolacce, è la verità”.

Ovviamente queste dichiarazioni sono divenute virali e in tanti si sono complimentati con il ragazzo per quanto detto. Con ironia, diversi utenti hanno commentato positivamente Francesco: “Questo non si è tolto la cornea, si è tolto il velo di Maya”, un altro ha scritto: “Mi ha veramente stupito, qualcosa di veramente sensato lo ha detto”.