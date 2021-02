Francesco Chiofalo si mostra per la prima volta con il naso rifatto, le parole di Barbara D’Urso

Francesco Chiofalo, ex partecipante di Temptation Island Vip, è stato vittima più volte di numerose critiche perché è andato per ben due volte in Turchia per fare un trapianto di barba. Ha fatto da poco anche un altro intervento che ha lasciato tutti senza parole.

L’INTERVENTO DI FRANCESCO CHIOFALO – Francesco Chiofalo ha dichiarato di aver approfittato e di essersi rifatto il naso. Qualche settimana prima aveva anche spiegato le ragioni che lo hanno spinto ad eseguire una rinoplastica, ma non aveva ancora mostrato il risultato.

FRANCESCO CHIOFALO E IL NUOVO NASO: IL RISULTATO – Il 32enne si è mostrato per la prima volta davanti alle telecamere di Live- Non è la D’urso, con il suo nuovo naso. I connotati del viso sembrano essere cambiati e gli opinionisti in studio lo hanno criticato per questo cambiamento.

Alcuni lo hanno accusato di avere un’ossessione per l’aspetto fisico e soprattutto per la chirurgia estetica. Le parole che hanno colpito di più sono soprattutto quelle di Barbara D’Urso che prontamente ha dichiarato: “No, non mi piace per niente, stavi meglio prima“.

Chiofalo però ci ha tenuto a ribadire che è felice della scelta che ha fatto in quanto ne ha anche approfittato per correggere il setto nasale deviato. Inoltre riesce a guardarsi molto meglio allo specchio. Insomma sicuramente si sarebbe aspettato dei complimenti ma ha comunque ribadito la sua scelta. Per vedere le foto con il nuovo volto clicca qui.