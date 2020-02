Francesco Chiofalo: vittima di persecuzioni da parte della sua ex Selvaggia

Ai microfoni di Casa Chi, Francesco Chiofalo ha fatto delle inaspettate rivelazioni riguardo la sua ex fidanzata Selvaggia Roma. Protagonisti indiscussi di Temptation Island, programma estivo di Canale 5, i due si sono lasciati una volta lontani dalle telecamere. Nonostante da mesi Chiofalo sia legato sentimentalmente all’influencer Antonella Fiordelisi, sembra che il capitolo “Selvaggia Roma” non sia ancora chiuso. Durante l’intervista, il ragazzo ha infatti confessato di essere vittima di persecuzioni da parte della sua ex. Sarebbe questo il motivo che ha spinto Francesco ad andare per vie legali nei confronti di Selvaggia.

“Sono perseguitato da questa donna da quattro anni” – Durante la puntata di Casa Chi, andata in onda proprio oggi 20 febbraio, Francesco ha deciso di rilasciare delle dichiarazioni sconcertanti. Parlando di Selvaggia ha infatti raccontato: “Sono perseguitato da questa donna da quattro anni. Se lei avesse problemi da risolvere con me, ha il mio numero e potrebbe chiamarmi, oppure potrebbe denunciarmi e andare dall’avvocato. Lei sta speculando su una relazione che, per me, non ha contato niente. La deve smettere di perseguitarmi perché lo fa anche privatamente, e voi non lo sapete! Non stai più con me da tanti anni e, quindi, dalla vita mia che vuoi? Che si facesse una vita sua! Non gliene frega più a nessuno di sentir parlare di Francesco e Selvaggia! Non posso pagare per tutta la vita per essere stato con lei“.

“Ho querelato Selvaggia” – Nonostante la loro relazione sia finita da ben quattro anni, stando a quanto riporta Francesco, Selvaggia non avrebbe ma voltato pagina. Infatti, il ragazzo ha raccontato che la Roma ha più volte cercato di tornare insieme a lui. “Mi sono rivolto al mio avvocato per farle una querela per persecuzione mediatica a scopi diffamatori e, ora, le faranno un c..o così!”, ha così rivelato durante l’intervista. Inoltre, ha raccontato di aver contattato l’ex fidanzata per farla smettere, ma ciò non avrebbe funzionato. Infatti, stando alla versione dell’ex tentatore, la ragazza avrebbe poi riportato un’altra notizia: “ha credere che volessi rimettermi con lei. Ma nemmeno morto! Anzi, quando mi sono lasciato, la signorina è venuta fuori casa mia e l’ho dovuta cacciare a calci nel cu..o! Mi voleva saltare addosso!”