Francesco Chiofalo vuole sposare Drusilla Gucci: frecciatina alle sue ex fidanzate

L'ex Temptation Island non ha dubbi: Drusilla è la ragazza giusta per lui

Quella tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci è una storia d’amore assai particolare e nata improvvisamente. Dopo la sua eliminazione dall’Isola dei Famosi, l’erede della nota casa di moda ha conosciuto tramite amici in comune l’ex Temptation Island, non lasciandosi mai. Lenticchio, però, è pronto per il grande passo.

LA FREQUENTAZIONE – La storia tra i due sta diventando sempre più importante. Dopo aver passato tutta l’estate insieme, Francesco non ha dubbi: Drusilla è la donna giusta per lui. Inizialmente, per evitare polemiche inutili, i due hanno deciso di frequentarsi in segreto ma successivamente sono usciti allo scoperto anche grazie alle innumerevoli segnalazioni dei fan e giornalisti.

PRONTO PER IL MATRIMONIO – La prima apparizione in pubblico è stata in occasione del Festival del Cinema di Venezia, dove la coppia è apparsa raggiante e complice. Chiofalo ha ammesso di aver rifiutato anche il ruolo da tronista per la sua Drusilla, troppo forte il suo amore per lei. Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti, il 32enne ha fatto importanti rivelazioni.

Riferendosi alle sue due ex fidanzate, Selvaggia Roma e Antonella Fiordelisi, Francesco ha dichiarato: “Con loro le litigate erano all’ordine del giorno. Invece Drusilla ha saputo regalarmi la tranquillità che cercavo in un rapporto di coppia”.

“Sento un forte desiderio di sposarmi e poi anche di diventare padre. Ho perso un sacco di tempo dietro a Selvaggia e Antonella e mi sono ritrovato con un pugno di mosche. Quella con Drusilla è una storia importante” ha poi ammesso Chiofalo. Proposta in arrivo?