Francesco Facchinetti attacca un vip sui social

Francesco Facchinetti ha pubblicato, qualche ora fa, alcune IG stories nelle quali ha attaccato duramente un personaggio famoso. Si trovavano allo stesso ristorante e ciò che ha sentito il noto cantante lo ha lasciato letteralmente di stucco.

FACCHINETTI ATTACCA UN VIP: IL MOTIVO – Pare che il vip si trovasse nel suo stesso ristorante. Quest’ultimo avrebbe chiesto uno sconto, una volta finito il pranzo. Facchinetti è rimasto talmente stupido della cosa che non ha potuto non attaccarlo pubblicamente.

Il cantante ha dichiarato che siamo già in un momento storico particolare nel quale chi è ricco deve aiutare chi è in difficolta. Si sa, molti proprietari di locali sono in difficoltà economiche e rischiano di chiudere.

Facchinetti ha anche ribadito quanto il personaggio fosse ricco e ha fatto notare come quest’ultimo sperperi denaro ovunque, ma non ha voluto pagare il suo conto per intero oggi.

CHI è IL VIP? – Facchinetti non ha voluto svelare il nome del vip anche se molti fan lo hanno pregato di farlo. Nel corso delle storie ha rivelato però sempre più dettagli che hanno incuriosito ancora di più i fan.