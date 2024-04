Francesco Facchinetti, il duro sfogo contro alcuni influencer: “Ostentare mette in pericolo te e la tua famiglia”

Attraverso una recente IG Story, Francesco Facchinetti ha ammesso di essersi pentito di come ha gestito in passato i social. Nel dettaglio, l’uomo ha parlato del suo errore nell’ostentare la sua ricchezza e la sua vita. Queste parole, però, sembrano essere indirizzate a qualcuno in particolare.

“Ostentare mette in pericolo te e la tua famiglia” – Dopo aver trascorso le vacanze di Pasqua con l’ex Alessia Marcuzzi, con cui ha avuto la piccola Mia, e la moglie Wilma Helena Faissol, madre dei suoi figli più piccoli, Facchinetti ha deciso di dare voce a una sua riflessione.

Attraverso le sue IG Stories, infatti, il 43enne si è scagliato contro chi continua a ostentare le sue ricchezze sui social. Francesco ha voluto sottolineare che nel condividere i propri averi con il popolo del web, può mettere in pericolo non solo se stessi, ma anche i propri cari:

“Ostentare la propria ricchezza è da stupidi con la sindrome di Napoleone. L’ho fatto in passato e me ne sono pentito amaramente. Lo è per due motivi principali. Primo, ostentare non è godere dei propri soldi che una persona ha guadagnato, ma è voler far vedere agli altri quello e quanto si ha. Capite bene che chi fa questo ragionamento ha dei seri problemi di autostima, insicurezza e cerca accettazione, attenzione e nella stragrande maggioranza dei casi chi fa così soffre di narcisismo. Secondo, ostentare mette in pericolo te e la tua famiglia, le persone che ami e che dovresti invece proteggere. E ve lo dice una persona che ha subito furti, rapine e rapimenti”.

Nelle parole del manager, però, gli utenti non hanno letto solo uno sfogo verso se stesso, ma anche un rimprovero verso qualcun altro. Nonostante Francesco non abbia fatto alcun nome, c’è chi ha ipotizzato che si sia trattato di una velata frecciatina verso qualche volto molto noto sui social.