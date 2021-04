Francesco Facchinetti, la mamma Rosaria: chi è?

Riguardo la famiglia di Francesco Facchinetti, è conosciutissimo sulla scena musicale il papà Roby, componente dei Pooh. Per quanto riguarda la madre, invece, non si sa molto. Al contrario del figlio, sempre attivo sui social, la signora Rosaria Longoni ha sempre preferito tenere la sua vita privata lontana dai riflettori.

IL LEGAME MAMMA E FIGLIO – Sebbene la Longoni sia molto riservata, appare spesso negli scatti che Francesco condivide sui social. In occasione del compleanno della madre, il conduttore ha deciso di postare su Instagram una vecchia foto che lo ritrae a 13 anni al fianco di Rosaria.

Ad accompagnare il tenero scatto è la dolce didascalia di Facchinetti: “Mamma oggi compi 60 anni e io non posso far altro che amarti sempre di più perché hai dedicato tutta la tua vita a me. Auguri e grazie per tutto quello che hai fatto”.

Francesco è nato dalla breve storia d’amore tra Roby e Rosaria, quest’ultima conosciuta dopo il matrimonio con Mirella Costa. Dopo la fine della storia con la madre del dj, Roby è nuovamente convolato a nozze con Giovanna Lorenzi, con la quale è sposato dal 1989.

Oltre ad essere una meravigliosa madre, Rosaria è anche una fantastica nonna. Tramite sempre le foto condivise da Francesco Facchinetti, i follower hanno notato una forte somiglianza con la nipote Mia, la figlia che il dj ha avuto con Alessia Marcuzzi.